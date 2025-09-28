¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®ÅÚÃ®ÃÏÆâ¤ÎÀî¤Ç¡¢ÅêÌÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¿åÃæ¥á¥¬¥Í¤òÄÞ¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£28Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢ÅòÂôÄ®ÅÚÃ®¤ÎÂç¸»ÂÀÀî¤ÇÅêÌÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìó30Ê¬¸å¤ËÃËÀ­¤È°ì½ï¤ËÅêÌÖ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤¬¡ÖÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÎÄÞ¤¬ÃËÀ­¤Î¿åÃæ¥á¥¬¥Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¥Þ¤ÏËÌÊý¸þ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È