◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）が自身ツアー初のホールインワンを達成した。大会を特別協賛するパナソニックから賞金３０万円が贈られた。木下は６番パー３（実測１８５ヤード）で第１打を８アイアンでショット。打球はピン手前１メートルに落ち、転がってカップインし「入った瞬間は『おぉ