◆秋季茨城県大会▽３回戦茨城６―４常総学院（２８日・ＪＣＯＭ土浦）春夏通算２７度の甲子園出場歴を誇り、春夏それぞれ優勝１度、準優勝１度の実績がある茨城の強豪・常総学院が私立進学校・茨城に競り負け、来春センバツ出場が絶望的になった。４−４の同点で迎えた９回、２点を勝ち越された。勝った茨城は、県内では水戸一、土浦一、江戸川学園取手に続く、偏差値６９の難関校。旧制の茨城中時代は“球界の寝業師”こと