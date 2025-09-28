フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「爆笑！万年Ｂクラス」。現役時代に５年以上連続でＢクラスを経験した苦労人の球界ＯＢたちが集結した。外野手としてオリックスやヤクルトなどでプレーした坂口智隆氏が登場した。坂口氏は最多安打、４年連続のゴールデングラブ賞を受賞するなど活躍したが、オリックス時代に９回のＢクラスを経験。「オリックスの