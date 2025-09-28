「マリナーズ３−５ドジャース」（２７日、シアトル）ドジャースの救援陣が９者連続奪三振で試合を締めた。デーブ・ロバーツ監督は「最高だった。かなり興奮している」と声を弾ませながら振り返り、「準備は整っている」と宣言した。七回から消化試合で異例の連投となったトライネンが先頭のアロザレーナに中前打を浴びたが、ローリー、ロドリゲス、ポランコを３者連続Ｋに仕留めた。マウンドで吠えると、八回から登板したベ