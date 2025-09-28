[9.27 U-20W杯GL第1節 日本 2-0 エジプト サンティアゴ]半年間、自信を取り戻すために奮闘し続けた。U-20日本代表MF齋藤俊輔(水戸)はU-20ワールドカップの舞台で躍動。グループリーグ初戦で1点目のPK奪取と2点目演出のパスという2得点関与を果たした。前半26分、齋藤が大きなチャンスを手にした。敵陣PA内にボールが入ったところで、相手よりすばやく反応。「自分で打ちたいところもあったけど、相手が削りに来るのが見えたの