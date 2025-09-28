◇秋季高校野球神奈川県大会準々決勝横浜8―1平塚学園（2025年9月28日サーティーフォー保土ケ谷）2季連続で甲子園出場を果たしている横浜が8―1で平塚学園に7回コールド勝ちし、関東大会出場まで1勝に迫った。来秋ドラフト1位候補のエース右腕・織田翔希投手（2年）は6回4安打1失点。打席で2死球を受けるアクシデントがありながらも、直球、カーブ、チェンジアップの3球種でタイミングを外した。快勝に導く投球だったが、