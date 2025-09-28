ÌøÂô¿µ¸ã¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå »°ÂçÅÔ»Ô ÂçÁÜººÌÖ¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌøÂô¿µ¸ã¤é¤·¤µÇúÈ¯¡ª½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì¡Ù¤ÎÍÍ»Ò¡ØÂçÁÜººÌÖ¥Ä¥¢¡¼¡Ù³«ºÅ¤Ï¡¢Í­³ÚÄ®Ä«Æü¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌøÂô½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì¡Ù½éÆü¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£730¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢2»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ò¤È¤êÉñÂæ¤ò¡Ö´°Áö¡×¤·