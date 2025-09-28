◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン第５日（２８日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）７日に閉幕した全米の車いすテニスで、シングルス史上３人目のゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）の快挙を達成した世界王者の小田凱人（ときと、東海理化）が、準決勝も１２ゲーム連取の圧勝劇で決勝に進んだ。世界ランキング３２位の高野頌吾（かんぽ生命）に最初の自身のサービスゲーム