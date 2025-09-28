９月２９日付けで引退となる宮崎北斗騎手（３６）＝美浦・フリー＝は２８日、中山７Ｒ・３歳上１勝クラス（芝１６００メートル＝１６頭立て）のグルナルーフス（牡３歳、美浦・中川公成厩舎、父ブルドックボス）で１６着となり現役ラスト騎乗を終えた。ＪＲＡ通算５０１５騎乗で重賞２勝を含む１８１勝。レース後にはセレモニーが行われ、日本騎手クラブ会長の武豊騎手、同期の丸田恭介騎手、宮崎騎手の家族から花束が贈呈。ジ