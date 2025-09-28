£²£¸Æü¡¢³«ÄÌÄ¾Á°¤Ë»£±Æ¤·¤¿µ®½£²Ö¹¾¶®Ã«Âç¶¶¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢´ØÎæ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­Â³¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ9·î28Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Ê¤Ç3Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¡ÖÀ¤³¦°ì¹â¤¤¶¶¡×²Ö¹¾¶®Ã«Âç¶¶¤¬28Æü¡¢³«ÄÌ¤·¤¿¡£óØÀ¾Æî¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¤Ê¤ó¡Ë¥×¥¤Â²¥ß¥ã¥ªÂ²¼«¼£½£¤È°Â½ç»Ô¤Î¶­³¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Æ±¾Ê¤òÁö¤ëÏ»°Â¹âÂ®Æ»Ï©¡ÊÏ»»ÞÆÃ¶è¡Ý°ÂÎµ¸©¡Ë¤Î½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿¡£Á´Ä¹2890¥á¡¼¥È¥ë¡¢¼ç·Â´Ö1420¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç