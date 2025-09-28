¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î28Æüµþ¥»¥éD¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹µß±ç¿Ø¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦²£»³ÉöÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬28Æü¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ÉÔÎÉ¡×¤Î¤¿¤á½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦10¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£9·î20Æü¤«¤é¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4Ï¢Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë¤Ç¤Ï3¥Û¡¼¥ë¥É¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Î4Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£