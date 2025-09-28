¡þMLB ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º3¡ß-2¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤¬¥µ¥è¥Ê¥é²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£2-2¤Î9²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿½¹ð·É±ó¤ÇËþÎÝ¤Ø¡£C.J.¥±¥¤¥Õ¥¡¥¹Áª¼ê¤Ïº¸ÏÓ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¬¥ë¥·¥¢Åê¼ê¤Î¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬±¦¸ª¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À¾ÃÏ