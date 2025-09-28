ÍèÇ¯2026Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÂåÉ½¹ñ¤ò·è¤á¤ë4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îº×Åµ¤Ç¤¢¤ëWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ®¤Çº£Âç²ñ¤ÎÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢8Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØAmazon Prime Video Sport¡Ù¤ÎInstagram¤Ï¡¢À¤³¦¤Î³ÆÂçÎ¦¤´¤È¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÁª½Ð¡£¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢·÷¤Î¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢4-4-2¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¤³¤Î11¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£GK¡§ÎëÌÚºÌ±ð¡ÊÆüËÜ¡ËDF¡§¥µ¥¦¡¼¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥Ï¥ß¥É¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¡¢¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§