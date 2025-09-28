【シアトル＝帯津智昭】米大リーグは２７日（日本時間２８日）、各地で行われ、カブスの鈴木誠也はカージナルス戦で３試合連続本塁打となる３１号ソロを放った。松井秀喜（元ヤンキース）のシーズン最多本塁打数に並んだ。試合は７―３で勝利した。オリオールズの菅野智之はヤンキース戦に先発し、五回途中４失点で１０敗目を喫した。チームは１―６で敗れた。ドジャースの大谷翔平はマリナーズ戦を休養のために欠場した。チ