各年代で代表に選ばれ“日本の宝”とも称される逸材。今年6月の日本代表デビューで注目度が急上昇した18歳は、日本を背負う覚悟と応援してくれる人への感謝を胸に戦う。応援する側の気持ちも知る彼の“応援の流儀”とは……。18歳の日本代表デビュー、急成長をもたらした決断今年6月、18歳の若さでFIFAワールドカップアジア最終予選の日本代表に初選出され、香川真司選手が持っていた同大会の最年少出場記録を更新。今年に入って急