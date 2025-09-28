「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）ただいまー♡ついにＧ１が始まりますね！！またこの秋も予想コラムにおつきあいください。先週の日曜日、初めて阪神競馬場におじゃまして、神戸新聞杯の予想トークショー、そして表彰式のプレゼンターを務めさせていただきました。トークショーでは快晴の空の下、広ーい馬場をバックに予想させていただいて。時折掛け合いをしながら、みんなで一緒に予想する時間、最高に