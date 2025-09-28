俳優・荒木飛羽＝とわ＝（２０）が２８日、都内で写真集「２０」（ワニブックス）の発売記念イベントを開催した。写真集は２０２１年以来で、今回は２０歳を記念した一冊。この日が、誕生日ということもあり、サプライズのケーキで祝福され「うれしい気持ちでいっぱいです」と感謝し、「母親と一緒にお酒を飲んでみたい」と大人の抱負を語った。１０代最後の姿を詰め込んだ同作では弟ととも収まるカットも収録。「今までで一