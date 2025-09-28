「マリナーズ３−５ドジャース」（２７日、シアトル）ドジャースの救援陣が９者連続奪三振の偉業を達成した。ポストシーズンへ向けて好材料だ。七回から消化試合で異例の連投となったトライネンが先頭のアロザレーナに中前打を浴びたが、ローリー、ロドリゲス、ポランコを３者連続Ｋに仕留めた。マウンドで吠えると、八回から登板したベシアも３者連続Ｋの圧巻投球を見せた。そして九回表にポストシーズン男のキケ・ヘルナ