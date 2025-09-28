セルティックは９月27日、スコットランドリーグの第６節でハイバーニアンと対戦し、ホームで０−０と引き分けた。夏に移籍を希望したことを明かして以降、何かと周囲が騒がしい前田大然は、右ウイングで先発出場。一方、主軸のMF旗手怜央はケガで欠場している。旗手はミッドウィークに行われたヨーロッパリーグのツルベナ・ズベズダ戦でハムストリングを負傷した。以前もハムストリングのケガがあっただけに、専門サイト『Celt