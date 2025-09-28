去る9月7日（日）、小学4年生から6年生を対象としたフットサル大会『EXILE CUP 2025』の九州大会2が佐賀県のSAGAスタジアムで開催された。4月の関東大会を皮切りに始まった予選大会はいよいよクライマックスを迎え、同日開催の九州大会2と関西大会の結果で決勝大会の出場チームが出そろった。昨年に続いて佐賀県での開催となった今大会には36チームが参加。9月14日に愛媛県今治市のアシックス里山スタジアムで開催された決勝大会