９月27日、RB大宮アルディージャはJ２第31節でジュビロ磐田と敵地で対戦し、４−３の逆転勝利を収めた。この試合のわずか３日前に長澤徹監督の解任が決まり、新たに宮沢悠生監督が指揮を執った。「突然でした」と率直に語るのは“大宮の心臓”である小島幹敏だ。おそらく現場の選手たちも、それを知ったのは世間と同じタイミングだろう。長澤前監督はチームをJ２昇格に導くなど大きな存在感を放っていただけに、その突然の交