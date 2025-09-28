2025世界スマートコネクテッドカー大会が10月16日から18日までの3日間、北京で開催される。北京市経済・情報化局によると、北京「ダブルスマート」（スマート都市インフラ・スマートコネクテッドカー協同発展）都市建設が加速しており、同市ではすでに600平方キロメートルで「車・道路・クラウド統合」インフラの連続的なカバーが実現されている。累計で発行されたテストライセンスは1100以上に達し、自動運転車の運転テストが累計