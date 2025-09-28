『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した櫻井おとの櫻井おとのがフリーで活動を再スタートさせ、約1年9ヵ月ぶりに9月29日（月）発売『週刊プレイボーイ41号』へ帰還。以前よりも色っぽく、やわらかく、そして鋭く。彼女の嘘偽りないグラビア愛を感じてください。【写真】グラビアを再始動した櫻井おとの＊＊＊■恋リアでは号泣する場面も――今年の夏にグラビアを再始動。週プレは1年10ヵ月ぶりの登場ですが、緊張しましたか