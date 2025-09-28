福岡のサニブラウン・ハナンがデビューから5分で初ゴールを記録したアビスパ福岡のFWサニブラウン・ハナンが鮮烈なJリーグデビューを飾った。9月27日のJ1第32節サンフレッチェ広島戦（1-2）に途中出場すると、投入からわずか5分で高い打点のヘディングシュートを広島ゴールに叩き込んだ。試合は前半17分にFWヴァレール・ジェルマンのゴールで広島が先制。さらに後半41分にはMF田中聡が追加点を奪い、アウェーチームが勝利を一