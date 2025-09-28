NBAロサンゼルス・レイカーズに所属し“史上最高のオールラウンダー"とも称されるレブロン・ジェームズ（40）が、自身の結婚生活について語った。レブロンは高校時代にサヴァンナ・ジェームズと出会い、2013年に結婚。現在に至るまで「困難や逆境」を2人で乗り越えてきたそうだ。 【写真】格言を実感？結婚20年を迎えてもラブラブな夫妻 ポッドキャスト『360 with スピーディー』