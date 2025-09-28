º£¤«¤é9¥«·îÁ°¡¢2025Ç¯¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë1²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¤³¤ÎÃË¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¨¡¨¡¡£52ºÐ¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤ò¥¯¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿"¥¯¥º·Ý¿Í"¤³¤È¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¡£ºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ë6¾ö°ì´Ö¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ß¡¢¥®¥ã¥é°û¤ß¤È¥Ñ¥Á¥¹¥í¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÆÍÁ³¡¢¡Ö80ºÐ¤ò²á¤®¤¿Êì¿Æ¤Ë¡¢¤ª²Ç¤µ¤ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Èº§³è¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï´ÝË·¼çÆ¬¤Ç½Ð²È¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤­Êý¤ò´Ó¤­