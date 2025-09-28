◆女子プロゴルフツアーミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン最終日（２８日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）２打差１０位で出た菅楓華（ニトリ）が逆転でプロ初優勝を飾った。８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算９アンダー。今季の開幕から２試合連続で２位に入るなど惜しい戦いが続いていたプロ２年目の２０歳が、終盤までもつれた後藤未有（大東建託）、神谷そら（郵船ロジステ