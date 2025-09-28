９月２８日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１７頭立て）は、１番人気のエピックフライト（牡、美浦・黒岩陽一厩舎、父エピファネイア）が、単勝１・９倍の断然人気に応えた。勝ち時計は２分１秒２（良）。五分のスタートから道中は５番手。直線は先に抜け出した先行勢にジリジリと迫り、最後は半馬身差をつけてデビュー戦を勝利で飾った。母の１歳上の半姉がアーモンドアイという良血に、ジョアン・モレイラ騎手は