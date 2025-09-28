◇インターリーグドジャース5―3マリナーズ（2025年9月27日シアトル）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は27日（日本時間28日）、敵地でのマリナーズ戦後に取材対応。この日先発で3回3安打無失点だったタイラー・グラスノー投手（32）をポストシーズン（PS）では救援として起用するプランを明かした。試合後、取材に応じた指揮官は「彼と話をして、彼はどんな役割でも準備ができている。だから短いイニングで回し