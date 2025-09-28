津軽地方で大正時代から親しまれてきたしょうゆ「キッコーセイ」が、醸造の継続の危機にひんしている。今年２月の大雪で、青森県藤崎町にある蔵が部分的に倒壊したためだ。修繕には２５００万円が必要で、地域の「唯一無二のしょうゆ」を守るため、事業者はクラウドファンディング（ＣＦ）で１０００万円の支援を呼びかけている。（本間理央）大正時代末期の１９２４年、同町でキッコーセイの醸造が始まった。濃い口で甘めの味