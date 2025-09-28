¹ñÏ¢¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢²þ¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤ÎÊìÂÎ¹ñ¤Ë¤è¤ëµñÈÝ¸¢¤Ê¤É¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¡¢¹ñÏ¢¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¹ñÏ¢¤Î»ÅÁÈ¤ß¡ÖÊ¿ÏÂ¤È·ëÂ«¡×¹ñÏ¢¤Î»ÅÁÈ¤ßÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î1945Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñÏ¢=¹ñºÝÏ¢¹ç¡×¡£¤½¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î»Þ¡×¤ËÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¹ñ¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤ËÌ¶ËÅÀ¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¡È·ëÂ«