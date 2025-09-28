27日（現地時間）、ボルシアMGはブンデスリーガ第5節でフランクフルトと対戦し、4-6で敗れた。15日にジェラルド・セオアネ前監督を成績不振を理由に解任したボルシアMGは、この日もセカンドチームの監督であるオイゲン・ポランスキ氏が暫定監督として指揮を執ったが、11分に先制点を奪われると、その後はフランクフルトに立て続けにゴールを許して47分までに6失点。終盤に4ゴールを奪って意地を見せたものの時既に遅く、ホームで屈