¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¹õÅÄÍ­¡Ê55¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¤ÇÃÏ²Á¤¬µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹î¼Â¤ÈÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½¸¤Þ¤ëÂçºå»ÔÀ¾¶è¡¦¿Ù¡Ê¤¦¤Ä¤Ü¡Ë¸ø±à³¦·¨¤ò½ä¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡ÊÃÏ²Á¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃíÌÜ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢