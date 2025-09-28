亡くなった父親や母親が高額の遺産を残していた場合、相続する財産額も大きいですが、その分払う相続税額も高くなります。子どもの相続税の負担を減らすため、親が自分の相続した財産から子どもの相続税分を払おうと考えるケースもあるでしょう。 今回は、相続税を自分以外の人が払っても問題がないのか、ほかに課税される可能性がある税金があるのかなどについてご紹介します。 相続税は親に払ってもらっても