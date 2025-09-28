9月28日、中山競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、J.モレイラ騎乗の1番人気、エピックフライト（牡2・美浦・黒岩陽一）が勝利した。1/2馬身差の2着にキャルナイト（牡2・美浦・鹿戸雄一）、3着にパーシヴァル（牡2・美浦・相沢郁）が入った。勝ちタイムは2:01.2（良）。2番人気で菅原明良騎乗、ヒズマスターピース（牝2・美浦・国枝栄）は、6着敗退。【新馬/中山4R】シャンハイボビー産駒 サノノアルペンがデビューV