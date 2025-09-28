9月28日、中山競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1200m）は、丹内祐次騎乗の4番人気、サノノアルペン（牡2・美浦・尾形和幸）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にルクスレイモンド（牡2・美浦・上原佑紀）、3着にツクバヴァンガード（牡2・美浦・奥平雅士）が入った。勝ちタイムは1:12.6（良）。1番人気でJ.モレイラ騎乗、ジョイアミーア（牝2・美浦・高柳瑞樹）は4着、2番人気で横山和生騎乗、スタームーンナイト（牡2・美浦・中