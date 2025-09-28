9月28日、阪神競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、今村聖奈騎乗の1番人気、ジュウリョクピエロ（牝2・栗東・寺島良）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にロードステラート（牡2・栗東・武英智）、3着にグロリアス（牝2・栗東・新谷功一）が入った。勝ちタイムは1:54.8（良）。2番人気で西村淳也騎乗、ムテキシャチョウ（牡2・栗東・森秀行）は、5着敗退。武豊騎手が日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第1話に本人役で出