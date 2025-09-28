27Æü¡¢ÁÒÉß»Ô¤Ç¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¹¥±ー¥È¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤¬»ØÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó60¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë¥¹¥±ー¥È¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¼Â±é¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ÆÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤³ê¤êÊý¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¡Ë¡ÖºÇ½é¤Ï¼ê¤¹¤ê¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ä¤«¤Þ¤Ã