¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥Ñ¥É¥ì¥¹5¡½1¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¿¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¼«¿ÈºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë2²ó1/3¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï61»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç3¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.98¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦¥­¥ó¥°¤Î¸å¤ò¼õ¤±¡¢5¡½0¤Î3²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤«¤éÅÐÈÄ¡£¥¿¥ï¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþ