◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-1西武(27日、ベルーナドーム)2年連続のリーグ優勝を果たしたソフトバンクの孫正義オーナーが最後まで優勝を争った日本ハムの新庄剛志監督をたたえました。優勝を決めた試合後祝賀会が行われ、ビールかけの前に壇上に立った孫オーナーは自軍の優勝をたたえたあと「日本ハムの新庄監督も立派だと思うんですよ」とライバル監督の話しを始めます。「数年前彼が監督になったとき、『何をやるんだろ