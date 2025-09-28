○ヤンキース6−1オリオールズ●＜現地時間9月27日ヤンキー・スタジアム＞ボルティモア・オリオールズが同地区2位ヤンキースに2連敗。先発登板した菅野智之投手（35）は5回途中4失点という投球で今季10敗目を喫した。中6日でヤンキースとの再戦マウンドに上がった菅野は、初回の二死から主砲ジャッジに外角のスイーパーを左翼スタンドに運ばれ、53号先制ソロを被弾。続く2回裏には先頭の5番スタントンに24号ソロ、二