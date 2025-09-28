¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ËÁ°Ìë¤Ë¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÀ¾Éð¤È¤ÎºÇ½ªÀï¡£¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌøÄ®Ã£¤¬¡Ö4ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ËÒ¸¶ÂçÀ®¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¾±»ÒÍºÂç¤Ï8·î1Æü°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£ÀèÈ¯¤ÏCS¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦ÂçÄÅÎ¼²ð¡£¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀ¾ÉðÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û1»°ÌîÂ¼Í¦2ÆóÀîÀ¥¹¸3°ì·ª¸¶ÎÍÌð4»ØÌøÄ®Ã£5±¦