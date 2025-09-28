¥±¡¼¥­¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤¹¥í¡¼¥½¥¯¤«¤é¤ÏÌµ¿ô¤Î±ê¤¬¡ÄÇÐÍ¥¤Î¸÷ÀÐ¸¦(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤È¥Ò¥í¥ß¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£26Æü¤Ë64ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸÷ÀÐ¤Ï¡Ö·û¤µ¤ó¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡Á!¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­·û¤µ¤ó¤ªÃç´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥½¥¯64ËÜ!¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌÚÍü¤È¥Ò¥í¥ß¤È¤Î¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¸÷ÀÐ¤Ï2