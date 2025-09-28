◆西武―ソフトバンク（28日、ベルーナドーム）ソフトバンクは27日の西武戦（ベルーナドーム）に勝ち、リーグ2連覇を決めた。優勝から一夜明け、試合前練習で小久保裕紀監督が取材に対応した。27日は優勝決定し胴上げで7度、宙に舞った。その後、記者会見やビールかけ、テレビ収録など多忙な夜を過ごし、28日はデーゲームを迎える。小久保裕紀監督は「（午前）2時半ぐらいに飯を食ったかな。シーズン中は寝られなかったこ