◆西武―ソフトバンク（28日、ベルーナドーム）ソフトバンクは27日の西武戦（ベルーナドーム）に勝ち、リーグ2連覇を決めた。優勝から一夜明け、試合前練習で小久保裕紀監督が取材に対応した。練習前にはコーチ陣と今後のスケジュールなどを話し合った。腰などコンディション不良の続く近藤健介は出場選手登録を抹消。小久保裕紀監督は「（周東）佑京も（登録）抹消します」と説明し、29日以降に出場選手登録を抹消される見