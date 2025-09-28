フリーアナウンサーでタレントの天野なな実（30）が27日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる男児を出産したことを報告した。【写真】我が子を抱くショットを公開した天野なな実投稿では「先日、第一子となる男の子を無事に出産しました」と伝え、「はやく会いたくて、お顔が見たくて、毎日お腹に話しかけていたこの数ヶ月。やっと我が子に会えた時は、これまでの人生で1番幸せな瞬間でした」と、喜びをつづった。さ