横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は２８日、雷や突風などに関する気象情報を発表した。神奈川県内では２８日夜遅くから２９日朝にかけて大気の状態が非常に不安定となり、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨などに注意するよう呼びかけている。気象台によると、前線を伴った低気圧が２９日にかけて日本海から日本の東へ進み、前線が２９日昼前にかけて関東甲信地方を通過する見込み。県内では、前線に向かって流