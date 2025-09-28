１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの武知海青が２８日、東京・後楽園ホールでＤＤＴプロレス入団後、初のタイトルマッチ「第５９代ＫＯ―Ｄ６人タッグ王座決定戦」に出場し、勝利を飾った。女性ファンから「海青」コールが飛び交う中での一戦。武知は上野勇希、Ｔｏーｙの両選手と組んで臨んだ。敵のムチ打ち攻撃を受け、場外乱闘で投げ飛ばされると観客からは悲鳴も。痛めた左膝を引きずりながらリン