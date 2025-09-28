＜大相撲九月場所＞◇千秋楽◇28日◇東京・両国国技館【映像】“驚き”の声援「実際の様子」いよいよ千秋楽を迎えた大相撲九月場所、三段目の取組で思わず“耳を疑う”驚きの声援が客席に響いた。まさかの出来事に「初めて聞いた」「力士に話しかけたw」など驚きの声が相次いだ。4勝2敗同士、三段目十七枚目・大畑（時津風）と三段目二十五枚目・肥後ノ丸（木瀬）の一番でのこと。両力士が仕切り動作を繰り返す中、客席から男